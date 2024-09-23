Скоробогатько Семён Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Скоробогатько Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Скоробогатько Василий Семёнович
Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Скоробогатько Христина Семёновна
Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Скоробогатько Иван Семёнович
Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Скоробогатько Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна
Смерть
После 1787