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Скоробогатько Семён Леонтьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Скоробогатько Леонтий

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Скоробогатько Василий Семёнович

Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Скоробогатько Христина Семёновна

Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Скоробогатько Иван Семёнович

Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Скоробогатько Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787

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