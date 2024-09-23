Скоробогатько Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробогатько N

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатько Георгий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Скоробогатько Иван

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Скоробогатько Фёдор Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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