Скоробогатько Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробогатько N
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатько Георгий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатько Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Скоробогатько Семён Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Скоробогатько Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Скоробогатько Фёдор Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно