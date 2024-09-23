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Скоробогатько Иван Семёнович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Мать: Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатько Марина Касьяновна/Лукьяновна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Скоробогатько Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатько Марина Касьяновна/Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Скоробогатько Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатько Марина Касьяновна/Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1797

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