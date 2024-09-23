Скоробогатько Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Скоробогатько Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатько Марина Касьяновна/Лукьяновна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Скоробогатько Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатько Марина Касьяновна/Лукьяновна
Смерть
До 1797