Скоробогатько Варвара Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Скоробогатько Василий Семёнович
Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Скоробогатько Христина Семёновна
Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Скоробогатько Иван Семёнович
Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Скоробогатько Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич
Смерть
После 1787