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Скоробогатько Варвара Фёдоровна

Место рождения

Куковичи, Чернігівська область

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Куковичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Скоробогатько Василий Семёнович

Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Скоробогатько Христина Семёновна

Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Скоробогатько Иван Семёнович

Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Скоробогатько Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Скоробогатько Семён Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787
Покровское, Чернігівська область

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