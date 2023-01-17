Муковнина Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Муковнин Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Муковнина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.
Сын: Муковнин Василий Петрович
Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.
Дочь: Муковнина Нина Петровна
Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно