Муковнина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муковнина Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Муковнин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Муковнина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.

Сын: Муковнин Василий Петрович

Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.

Дочь: Муковнина Нина Петровна

Отец ребёнка: Муковнин Пётр Семёнович

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муковнин Пётр Семёнович

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