Муковнин Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муковнин Семён Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Муковнин Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Муковнина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.
Сын: Муковнин Василий Петрович
Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.
Дочь: Муковнина Нина Петровна
Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно