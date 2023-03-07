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Муковнин Пётр Семёнович

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Место рождения

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муковнин Семён Андреевич

Мать: не указана

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Муковнин Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Муковнина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.

Сын: Муковнин Василий Петрович

Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.

Дочь: Муковнина Нина Петровна

Мать ребёнка: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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