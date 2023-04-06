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Муковнина Татьяна Петровна

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Место рождения

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Муковнин Пётр Семёнович

Мать: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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