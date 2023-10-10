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Муковнин Прокопий Петрович
Муковнин Прокопий Петрович
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Место рождения
Овчарные Выселки
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Муковнин Пётр Семёнович
Мать
Муковнина Анастасия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Муковнин Пётр Семёнович
Мать:
Муковнина Анастасия Дмитриевна
Овчарные Выселки
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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