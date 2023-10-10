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Муковнин Прокопий Петрович

Место рождения

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Муковнин Пётр Семёнович

Мать: Муковнина Анастасия Дмитриевна

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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