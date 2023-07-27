Воронин Алексей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Алексей Леонидович

Воронин Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Воронина) Елена? Алексеевна

Мать ребёнка: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1998
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.