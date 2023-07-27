Воронин Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Воронина) Елена? Алексеевна
Мать ребёнка: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998