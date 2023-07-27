Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Елена? Алексеевна
Отец ребёнка: Воронин Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Воронин Алексей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно