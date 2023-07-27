Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанцев (?) Сергей Александрович

Мать: Рязанцева (?) Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Елена? Алексеевна

Отец ребёнка: Воронин Алексей Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Воронин Алексей Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Алексей Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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