Язиков Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1879
Отец: Язиков Павел Николаевич
Мать: Язикова Анна Сергеевна
Бракосочетание
18.01.1906
Жена: Язикова Мария Иосифовна
Николай Павлович Язиков 25 лет Мария Иосифовна Сальникова 27 лет Оба первым браком. Церковь Иоанно-Богословская Тошнинская. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Р... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1909
Сын: Язиков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Язикова Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно