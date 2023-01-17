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Язиков Николай Павлович

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Место рождения

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

01.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1879

Отец: Язиков Павел Николаевич

Мать: Язикова Анна Сергеевна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
18.01.1906

Жена: Язикова Мария Иосифовна

Николай Павлович Язиков 25 лет Мария Иосифовна Сальникова 27 лет Оба первым браком. Церковь Иоанно-Богословская Тошнинская. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Р... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Язиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Язикова Мария Иосифовна

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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