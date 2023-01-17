Язикова (Сальникова) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1906
Николай Павлович Язиков 25 лет Мария Иосифовна Сальникова 27 лет Оба первым браком. Церковь Иоанно-Богословская Тошнинская. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Р... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1909
Сын: Язиков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Язиков Николай Павлович
Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно