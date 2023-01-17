Язикова (Сальникова) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язикова (Сальникова) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1906

Муж: Язиков Николай Павлович

Николай Павлович Язиков 25 лет Мария Иосифовна Сальникова 27 лет Оба первым браком. Церковь Иоанно-Богословская Тошнинская. Поручители по жениху:Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Р... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Язиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Язиков Николай Павлович

Родионка, Благовещенская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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