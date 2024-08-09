Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Иванович
Мать: Марфа Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Силантьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Авдотья Силантьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Авдотья Силантьевна
Рождение ребёнка
19.03.1841 ст.
Сын: Яков Никифорович
Мать ребёнка: Авдотья Силантьевна
Смерть
Неизвестно