Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Иванович

Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Иванович

Мать: Марфа Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Силантьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Авдотья Силантьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Авдотья Силантьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1841 ст.

Сын: Яков Никифорович

Мать ребёнка: Авдотья Силантьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.