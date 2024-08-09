Авдотья Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1841 ст.

Сын: Яков Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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