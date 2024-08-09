Авдотья Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1841 ст.
Сын: Яков Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно