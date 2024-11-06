Серягин Терехин Яков Никифорович 19.03.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Серягин Терехин Яков Никифорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.03.1841 ст.

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1841 ст.

Отец: Серягин Или Терехин Никифор Иванович

Мать: Серягина Авдотья Силантьевна Силовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна

Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.

Сын: Терехин Иван 1 Яковлевич

Мать ребёнка: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1875

Сын: Терехин Иван 2 Яковлевич

Мать ребёнка: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1881 ст.

Дочь: (Терехина) Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1892
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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