Серягин Терехин Яков Никифорович
Место рождения
Дата рождения19.03.1841 ст.
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1841 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.
Мать ребёнка: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна
Рождение ребёнка
?.01.1875
Мать ребёнка: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна
Рождение ребёнка
18.09.1881 ст.
Дочь: (Терехина) Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Серягина Или Терехина Сиклитинья или Соломонида Федотовна
Смерть
После 1892