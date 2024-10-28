Серягин Возможно Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Андреевич
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Серягин Возможно Степан Иванович
Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1806
Сын: Серягин Или Терехин Никифор Иванович
Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1808
Сын: Серягин Илларион Иванович
Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична
Смерть
1848