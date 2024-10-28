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Серягин Возможно Иван Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Андреевич

Мать: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серягина Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
1796

Сын: Серягин Возможно Степан Иванович

Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Серягин Семен Иванович

Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Серягин Василий Иванович

Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Серягин Или Терехин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Серягин Илларион Иванович

Мать ребёнка: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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