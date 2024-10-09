Серягин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Серягина) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Серягина (Серягина) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно