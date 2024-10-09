Серягин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерягин Семен Иванович

Серягин Семен Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Серягин Возможно Иван Иванович

Мать: Серягина Марфа Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Серягин Яков Семенович

Мать ребёнка: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Серягина) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Серягина (Серягина) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.