Серягин Яков Семенович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серягин Яков Семенович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

10.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Серягин Семен Иванович

Мать: Серягина (Климова) Авдотья Ермолаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серягина (Гурьянова) Зиновия Егоровна

Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.

Сын: Серягин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Серягина (Гурьянова) Зиновия Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Устина (Серягина) Епистимья Яковлевна

Мать ребёнка: Серягина (Гурьянова) Зиновия Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.11.1900 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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