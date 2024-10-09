Серягин Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти10.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.
Сын: Серягин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Серягина (Гурьянова) Зиновия Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Устина (Серягина) Епистимья Яковлевна
Мать ребёнка: Серягина (Гурьянова) Зиновия Егоровна
Смерть
10.11.1900 ст.