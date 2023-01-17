Бояр Иосиф Осип Лёня Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1913
Дата смерти13.09.1977
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1913
Отец: Бояр Василий
Мать: Бояр Татьяна
Попал в плен (военное)
С ?.10.1941 по 1945
Чаплинко, Днепропетровская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65416519 Альтенграбов?
Призыв на военную службу
1941
Днепр, Дніпропетровська область
Октябрьский РВК
Бракосочетание
До 1941
Жена: Бояр Дарья Филипповна
Смерть
13.09.1977
Кривой Рог, Дніпропетровська область