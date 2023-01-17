Бояр Иосиф Осип Лёня Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояр Иосиф Осип Лёня Васильевич

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Место рождения

Новая Прага, Кіровоградська область

Дата рождения

03.04.1913

Дата смерти

13.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1913

Отец: Бояр Василий

Мать: Бояр Татьяна

Новая Прага, Кіровоградська область
Попал в плен (военное)
С ?.10.1941 по 1945
Чаплинко, Днепропетровская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65416519 Альтенграбов?
Призыв на военную службу
1941
Днепр, Дніпропетровська область
Октябрьский РВК
Бракосочетание
До 1941

Жена: Бояр Дарья Филипповна

Смерть
13.09.1977
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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