Бояр (Жена Васи Бояра) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бояр Василий
Рождение ребёнка
05.02.1905
Дочь: Танич (Бояр) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бояр Василий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бояр Василий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бояр Ефим Юхим Васильевич
Отец ребёнка: Бояр Василий
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Бояр Иосиф Осип Лёня Васильевич
Отец ребёнка: Бояр Василий
Смерть
Неизвестно