Бояр (Жена Васи Бояра) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояр (Жена Васи Бояра) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояр Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Бояр Василий

Рождение ребёнка
05.02.1905

Дочь: Танич (Бояр) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бояр Василий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бояр Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Бояр Василий

Новая Прага, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бояр Ефим Юхим Васильевич

Отец ребёнка: Бояр Василий

Новая Прага, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Бояр Иосиф Осип Лёня Васильевич

Отец ребёнка: Бояр Василий

Новая Прага, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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