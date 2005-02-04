Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Рождение ребёнка
1983
Сын: Аврутов-Ростарчук Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Аврутова Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Аврутов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аврутова Зина Ильинична
Отец ребёнка: Аврутов Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно