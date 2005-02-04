Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Пигарёв Николай Васильевич

Мать: Пигарёва Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Аврутов-Ростарчук Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Аврутова Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Аврутов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврутова Зина Ильинична

Отец ребёнка: Аврутов Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврутов Илья Михайлович

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