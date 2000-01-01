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Аврутова Елизавета Ильинична
Аврутова Елизавета Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1994
Пол
Женский
Отец
Аврутов Илья Михайлович
1951 г.р.
Мать
Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Аврутов Илья Михайлович
Мать:
Аврутова Екатерина Николаевна
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