Аврутов Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврутов Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Аврутова Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Аврутова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврутова Зина Ильинична

Мать ребёнка: Аврутова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврутова Екатерина Николаевна

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