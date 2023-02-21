Аврутов Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Аврутова Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Аврутова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аврутова Зина Ильинична
Мать ребёнка: Аврутова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно