Аврутов Илья Михайлович 1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Аврутов Илья Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1951

Супруги
Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна1965 г.р.
Дети
Аврутова Елизавета Ильинична1994 г.р.
Аврутова Зина ИльиничнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврутова Зина Ильинична

Мать ребёнка: Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Аврутова Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.