Пигарёва (Решетова) Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПигарёва (Решетова) Марина Дмитриевна

Пигарёва (Решетова) Марина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигарёв Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич

Бракосочетание
После 1941

Муж: Пигарёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.