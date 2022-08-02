Пигарёва (Решетова) Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигарёв Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич
Бракосочетание
После 1941
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Аврутова (Пигарёва) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Пигарёв Николай Васильевич