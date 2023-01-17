Коротков Сергей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1831 ст.
Отец: Коротков Тимофей Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Коротков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно