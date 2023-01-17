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Коротков Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.10.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1831 ст.

Отец: Коротков Тимофей Антонович

Мать: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Коротков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Коротков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Коротков Захар Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Коротков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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