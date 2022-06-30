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Коротков Тимофей Антонович

Место рождения

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Антон Кириллович

Мать: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Аграфена Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.10.1831 ст.

Сын: Коротков Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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