Коротков Тимофей Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротков Антон Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Аграфена Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1831 ст.
Сын: Коротков Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно