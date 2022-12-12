Коротков Захар Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Коротков Сергей Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Короткова Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Чернышова Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Короткова Агафья Захаровна
Мать ребёнка: Чернышова Домна Яковлевна
Смерть
Неизвестно