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Коротков Захар Сергеевич

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Место рождения

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Коротков Сергей Тимофеевич

Мать: не указана

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Жена: Чернышова Домна Яковлевна

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Короткова Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Чернышова Домна Яковлевна

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Короткова Агафья Захаровна

Мать ребёнка: Чернышова Домна Яковлевна

Рыбушка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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