Романов Павел Яковлев
Место рожденияЯрославская губерния, Российская империя
Дата рождения27.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1886
Отец: Романов Яков Романов
Мать: Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Романов) Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
04.09.1906
Дочь: (Романова) Любовь Павлова
Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
05.07.1908
Сын: Романов Александр Павлович
Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
08.08.1911
Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
08.08.1911
Сын: Романов Александр Павлович
Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
31.10.1913
Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова