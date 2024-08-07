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Романов Павел Яковлев

Место рождения

Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1886

Отец: Романов Яков Романов

Мать: Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Романов) Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
04.09.1906

Дочь: (Романова) Любовь Павлова

Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Романов Александр Павлович

Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Романов Василий Павлович

Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Романов Александр Павлович

Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Романов Михаил Павлов

Мать ребёнка: (Романов) Анна Иоаннова

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