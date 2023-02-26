Маркина Феврония Иванова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Иван Ермолаев
Мать: ?
Бракосочетание
12.11.1837
Муж: Маркин Павел Петров
Рождение ребёнка
13.09.1844
Дочь: (Маркина) Ефимия Павлова
Отец ребёнка: Маркин Павел Петров
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно