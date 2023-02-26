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Маркина Феврония Иванова

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1809 г.р.

Мать

Муж

До 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Иван Ермолаев

Мать: ?

Бракосочетание
12.11.1837

Муж: Маркин Павел Петров

Рождение ребёнка
13.09.1844

Дочь: (Маркина) Ефимия Павлова

Отец ребёнка: Маркин Павел Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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