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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Роман Иванов
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Маркина Феврония Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Игнат Иванов
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.