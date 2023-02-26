Роман Иванов
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Ермолаев
Мать: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1839
Дочь: Ксения Романова
Мать ребёнка: Ирина Евплова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Евплова
Смерть
Неизвестно