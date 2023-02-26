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Роман Иванов

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1809 г.р.

Мать

Жена

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Ермолаев

Мать: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1839

Дочь: Ксения Романова

Мать ребёнка: Ирина Евплова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Евплова

Смерть
Неизвестно
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