Иван Ермолаев
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Маркина Феврония Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Роман Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Игнат Иванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно