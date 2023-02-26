Иван Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ермолаев

Иван Ермолаев

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Маркина Феврония Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1819

Сын: Роман Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Игнат Иванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.