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Сердюк Юрий Декабристович

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

26.10.1956

Дата смерти

18.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956

Отец: Сердюк Декабрист Иванович

Мать: Сердюк Валентина Николаевна

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1979

Жена: Сердюк Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.02.1979

Сын: Сердюк Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Сердюк Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.01.1989

Сын: Сердюк Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Сердюк Галина Сергеевна

Место жительства
С 1989
Смерть
18.04.2006
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