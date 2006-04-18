Сердюк Юрий Декабристович
Место рождения
Дата рождения26.10.1956
Дата смерти18.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1979
Жена: Сердюк Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
22.02.1979
Мать ребёнка: Сердюк Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.01.1989
Сын: Сердюк Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Сердюк Галина Сергеевна
Место жительства
С 1989
Смерть
18.04.2006