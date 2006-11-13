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Сердюк Валентина Николаевна

Место рождения

Сердитое

Дата рождения

28.01.1936

Дата смерти

13.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1936
Бракосочетание
Между 1952 и 1956

Муж: Сердюк Декабрист Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1956

Сын: Сердюк Юрий Декабристович

Отец ребёнка: Сердюк Декабрист Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1961

Сын: Сердюк Геннадий Декабристович

Отец ребёнка: Сердюк Декабрист Иванович

Смерть
13.11.2006
Похороны
2006

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