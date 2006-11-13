Сердюк Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1936
Дата смерти13.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936
Бракосочетание
Между 1952 и 1956
Рождение ребёнка
26.10.1956
Сын: Сердюк Юрий Декабристович
Отец ребёнка: Сердюк Декабрист Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1961
Сын: Сердюк Геннадий Декабристович
Отец ребёнка: Сердюк Декабрист Иванович
Смерть
13.11.2006
Похороны
2006