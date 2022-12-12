Сердюк Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1979
Отец: Сердюк Юрий Декабристович
Мать: Сердюк Галина Сергеевна
Место жительства
С 1979
Бракосочетание
Между 2000 и 2006
Жена: Сердюк Диана Сергеевна
Рождение ребёнка
02.07.2006
Дочь: Сердюк Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Сердюк Диана Сергеевна
Рождение ребёнка
10.05.2011
Мать ребёнка: Сердюк Диана Сергеевна