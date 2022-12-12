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Сердюк Сергей Юрьевич

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Место рождения

Иловайск

Дата рождения

22.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1979

Отец: Сердюк Юрий Декабристович

Мать: Сердюк Галина Сергеевна

Место жительства
С 1979
Бракосочетание
Между 2000 и 2006

Жена: Сердюк Диана Сергеевна

Рождение ребёнка
02.07.2006

Дочь: Сердюк Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Сердюк Диана Сергеевна

Рождение ребёнка
10.05.2011

Сын: Сердюк Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Сердюк Диана Сергеевна

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