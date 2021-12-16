Сердюк Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1979
Рождение ребёнка
22.02.1979
Отец ребёнка: Сердюк Юрий Декабристович
Место жительства
С 1989
Рождение ребёнка
23.01.1989
Сын: Сердюк Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Сердюк Юрий Декабристович