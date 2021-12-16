Сердюк Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Галина Сергеевна

Место рождения

Иловайск

Дата рождения

10.07.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1979

Муж: Сердюк Юрий Декабристович

Рождение ребёнка
22.02.1979

Сын: Сердюк Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Сердюк Юрий Декабристович

Место жительства
С 1989
Рождение ребёнка
23.01.1989

Сын: Сердюк Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Сердюк Юрий Декабристович

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