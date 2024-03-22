Богданов Алексей Фавстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Алексей Фавстович

Богданов Алексей Фавстович

Место рождения

Бекарево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Богданов Фавст Иванович

Мать: Богданова Матрона Федоровна

Бекарево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.12.1903 ст.

Дочь: Богданова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.

Сын: Богданов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.

Сын: Богданов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1910 ст.

Сын: Богданов Фирс Алексеевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1913 ст.

Сын: Богданов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1914 ст.

Дочь: Богданова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1916 ст.

Сын: Богданов Северьян Алексеевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Прокопьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Валентина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close