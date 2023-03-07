Богданова Матрона Федоровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Богданов Александр Фавстович
Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Богданова Марфа Фавстовна
Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Миронова Мария Фавстовна
Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Богданов Василий Фавстович
Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Богданов Алексей Фавстович
Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно