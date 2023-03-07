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Богданова Матрона Федоровна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Богданов Иван Фавстович

Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Богданов Александр Фавстович

Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Богданова Марфа Фавстовна

Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Миронова Мария Фавстовна

Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Богданов Василий Фавстович

Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Богданов Алексей Фавстович

Отец ребёнка: Богданов Фавст Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фавст Иванович

Смерть
Неизвестно
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