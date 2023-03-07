Богданов Василий Фавстович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1906
Сын: Богданов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Богданова Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Богданов Феофан Васильевич
Мать ребёнка: Богданова Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
31.08.1913 ст.
Дочь: Богданова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Богданова Аполлинария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно