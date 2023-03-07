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Богданов Василий Фавстович

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Богданов Фавст Иванович

Мать: Богданова Матрона Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Богданов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Богданова Аполлинария Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Богданов Феофан Васильевич

Мать ребёнка: Богданова Аполлинария Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.08.1913 ст.

Дочь: Богданова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Богданова Аполлинария Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Аполлинария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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