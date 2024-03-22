Богданова Валентина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
12.12.1903 ст.
Дочь: Богданова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.
Сын: Богданов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Рождение ребёнка
05.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Рождение ребёнка
29.07.1913 ст.
Сын: Богданов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Рождение ребёнка
06.12.1914 ст.
Дочь: Богданова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Рождение ребёнка
08.09.1916 ст.
Сын: Богданов Северьян Алексеевич
Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно