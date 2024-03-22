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Богданова Валентина Прокопьевна

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.12.1903 ст.

Дочь: Богданова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.

Сын: Богданов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.

Сын: Богданов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1910 ст.

Сын: Богданов Фирс Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1913 ст.

Сын: Богданов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1914 ст.

Дочь: Богданова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1916 ст.

Сын: Богданов Северьян Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Фавстович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Алексей Фавстович

Смерть
Неизвестно
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