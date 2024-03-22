Фёдор (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор (по крёстному)

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.04.1885

Жена: Мария Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1888

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1891

Сын: Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа ст

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1896

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Фёодосия Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1899

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1902

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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