Фёдор (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
24.04.1885
Жена: Мария Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1888
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
03.06.1891
Сын: Фёдор Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа ст
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
16.04.1896
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: Фёодосия Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
03.08.1899
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
06.06.1902
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Смерть
Неизвестно