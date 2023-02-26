Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.04.1885

Муж: Фёдор (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1888

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1891

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа ст

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1896

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Фёодосия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1899

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1902

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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