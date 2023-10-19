Ульянина (Simanskaya) Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти25.04.1840
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Simansky Semen
Мать: Simanskaya N.N.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ульянин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ульянин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ульянин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянин Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.1840
Сергиева Пустынь, кладб.
Сергиева Пустынь, кладб.