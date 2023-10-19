Ульянина (Simanskaya) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина (Simanskaya) Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

25.04.1840

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Simansky Semen

Мать: Simanskaya N.N.

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ульянин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ульянин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ульянин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянин Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Ульянин Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.1840
Сергиева Пустынь, кладб.
Сергиева Пустынь, кладб.
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