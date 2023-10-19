Ульянин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти22.06.1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ульянин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ульянин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ульянин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянин Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
22.06.1796