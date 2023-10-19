Ульянин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

22.06.1796

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ульянин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ульянин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ульянин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянин Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
22.06.1796
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