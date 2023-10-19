Ульянин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ульянин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Софья Николаевна
Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Ульянин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ульянин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Смерть
1846