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Ульянин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ульянин Василий Иванович

Мать: Ульянина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ульянин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Ульянин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ульянин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ульянина Анна Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Смерть
1846
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