Ульянина (Повалишина) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ульянин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Ульянин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ульянин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1884