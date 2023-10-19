Ульянина (Повалишина) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина (Повалишина) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ульянин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Ульянин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ульянин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ульянин Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1884
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