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Ульянин Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ульянин Василий Иванович

Мать: Ульянина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ульянин Федор Владимирович

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ульянин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Штевен Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор
Смерть
1846
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