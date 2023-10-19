Ульянин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ульянин Федор Владимирович
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ульянин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Штевен Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ульянина Прасковья Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор
Смерть
1846