Ульянина (L’vova) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ульянин Федор Владимирович
Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ульянин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Штевен Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно