Ульянина (L’vova) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина (L’vova) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1804

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ульянин Федор Владимирович

Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ульянин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Штевен Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ульянин Владимир Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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