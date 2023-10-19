Ульянин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянин Александр Васильевич

Ульянин Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ульянин Василий Иванович

Мать: Ульянина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ульянин Федор Александрович

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ульянин Василий Александрович

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксакова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарышкина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
артиллерии поручик
Смерть
1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close