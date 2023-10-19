Ульянин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ульянин Федор Александрович
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ульянин Василий Александрович
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксакова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарышкина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Ульянина Екатерина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
артиллерии поручик
Смерть
1856