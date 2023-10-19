Ульянина (де Бособр) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ульянин Федор Александрович
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ульянин Василий Александрович
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксакова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарышкина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1862