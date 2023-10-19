Ульянина (де Бособр) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянина (де Бособр) Екатерина Федоровна

Ульянина (де Бособр) Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ульянин Федор Александрович

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ульянин Василий Александрович

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксакова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарышкина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ульянин Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1862
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close